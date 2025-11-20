Китай осудил антииранскую резолюцию МАГАТЭ

Принятие конфронтационной антииранской резолюции МАГАТЭ только ухудшит ситуацию с иранской ядерной программой, тогда как ранее генеральный директор МАГАТЭ и Иран добились "Каирского соглашения".

Принятие конфронтационной резолюции по Ирану, на котором настаивает заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), только ухудшит ситуацию с иранской ядерной программой, заявил постоянный представитель Китая при организации Ли Сонг Гюн.

"Страны, которые безрассудно применяли силу и навязчиво стремились к конфронтации и давлению, виновны в нынешнем состоянии иранской ядерной проблемы"

- Ли Сонг Гюн

Такие действия должны быть решительно осуждены международным сообществом и МАГАТЭ, отметил постпред, напомнив: в сентябре генеральный директор МАГАТЭ и Иран достигли "Каирского соглашения", которое должно было стать важной возможностью для обеих сторон для полного восстановления сотрудничества в области гарантий, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.