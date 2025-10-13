Китай нарастил закупки трубопроводного газа из России на 18,9%

В 2025 году Китай увеличил закупки газа у России. Трубопроводные поставки выросли почти на 19%. Россия занимает первое место среди экспортеров газа в Китай.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в январе-сентябре этого года республика приобрела у РФ трубопроводного газа на $7,29 млрд, что на 18,9% больше прошлогодних показателей.

Россия – основной экспортер трубопроводного газа в Китай. Второе место за Туркменией, которая в 2025 году сократила поставки почти на 13%, на третьем месте Мьянма.

Отметим, что при этом поставки из РФ в КНР сжиженного природного газа (СПГ) в этом году упали на 16,6% и составили за отчетный период 4,99 млн т.