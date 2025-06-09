Китай намерен купить казахстанское золото

Китайская компания заключила сделку на покупку золотого месторождения в Казахстане. Для Пекина покупка станет самой крупной за последние годы.

Китайская компания заключила сделку на покупку золотого месторождения на территории Казахстана. Согласно информации, предоставленной компанией "Zijin Mining", ими было подано заявление в Гонконгскую биржу с целью покупки месторождения Райгородок, которое располагается в Акмолинской области.

Непосредственно соглашение сторонами было достигнуто накануне, 29 июня 2025 года. Цена вопроса составляет $1,2 млрд. Обеспечение всей организации работы над разработчиком месторождения "RG Gold", полностью сосредоточена в компании "Zijin Mining", ее филиале "Jinha Mining" в Сингапуре. Кроме того, согласно содержанию акта, национальные регуляторы должны одобрить соглашение.

Данное месторождение входит в тройку самых крупных на территории Казахстана. Общее количество его золотых запасов составляет около ста тонн, а его объем добычи, совершаемый ежегодно – варьируется в районе пяти с половиной тонн, однако, как подчеркнули представители компании, его потенциал может быть увеличен до десяти.

СМИ также информируют, что для китайской компании данное приобретение является самым крупным за период последних шести лет. Согласно их прогнозам, в ближайшие три года ежегодный объем добычи золота имеет потенциал вырасти до ста десяти тонн в год.