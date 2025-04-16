В Узбекистане обнаружены новые запасы золота

Геологоразведка, проведенная в Кашкадарьинской области Узбекистана, обнаружила новые крупные золотые месторождения, извлекаемые запасы которых составляют десятки тонн драгметалла - их могут предложить инвесторам.

В Узбекистане обнаружилась новая точка притяжения для иностранных инвесторов – ею стала Кашкадарьинская область страны в бассейне одноименной реки, где были обнаружены новые крупные месторождения золота.

Этому было посвящено совещание, посвященное развитию региона, которое сегодня провел президент страны Шавкат Мирзиеев. Выслушав доклад геологоразведки, он поручил ускорить работы и подготовить участки к промышленному освоению через аукционы, сообщила в своем официальном Telegram-канале пресс-служба офиса президента.

Запасы золотоносных участков впечатляют – только на нескольких участках Китабского района геологи нашли золотые запасы примерным объемом 60 т, предприниматели готовы взять в разработку часть из них и вести ее закрытым экологичным способом – это потребует инвестиций в $100-150 млн, вскоре они будут выставлены на торги.

Еще одна приятная находка геологов – около 10 тыс т редкоземельных металлов, обнаруженных в Чиракчинском районе. Глава государства поручил начать там полномасштабные геологические изыскания, говорится в сообщении.