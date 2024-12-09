Золото продолжает рекордно расти вверх

Стоимость золота превысила отметку $3,5 тыс за унцию. Ранее металл подорожал до $3,4 тыс. Цена на золото в апреле активно растет вверх.

Золото сегодня вновь обновила свой исторический ценовой рекорд, стоимость металла превысила отметку $3,5 тыс за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Отмечается, что июньские фьючерсы на золото на бирже Comex по данным на 13:00 мск стоили $3 467,4 за унцию. При этом ранее в ходе торгов стоимость металла поднималась до $3 509,9.

Стоит отметить, что с начала текущего года цена на золото увеличилась примерно на 30%. Металл в апреле несколько раз обновлял свой рекорд по стоимости.

Вчера, 21 апреля, стоимость превысила $3 400 за тройскую унцию. На прошлой неделе, 16 апреля, цена достигла отметки в $3 353,79, а 11 апреля - $3 240 за тройскую унцию.

Почему так быстро дорожает золото?

Профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков и кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказали о причинах резкого подорожания золота.

"Во-первых, дело в невероятном падении доллара. Во-вторых, на трейдеров воздействует неопределенность рынков – она всегда порождает стремление уйти в актив, который обеспечивает хоть какую-то стабильность. Пока золото такую стабильность обеспечивает. Отсюда такое стремление в него вложиться, тем более что альтернативы особой нет. Рынки и биржи лихорадит, более или менее устойчивым инструментом остается лишь золото", - сказал Юрий Юденков.

"Сейчас из-за ведения торговых войн все крупные предприятия и транснациональные корпорации начинают терпеть убыток. Торговые войны ведут к удорожанию товаров и, следовательно, к снижению покупательной способности во всем мире. Из-за этого фондовые рынки начинают падать, и сразу возникает вопрос: если люди распродают все ценные бумаги, то куда эти деньги девать? В таких случаях всегда самым надежным инструментов для инвестиций является золото", - подтвердил Мехти Мехтиев.

"Надо сказать, что и серебро тоже растет, поскольку золото и серебро – самые надежные инвестиционные инструменты. Золото используется и в промышленности, и при производстве цифровых технологий, поэтому на золото есть спрос и со стороны промышленности, и со стороны инвесторов. В итоге сейчас люди просто выводят деньги из других активов и вкладываются в золото, чтобы сохранить свои капиталы", - подчеркнул ведущий научный сотрудник ИЗиСП.

Откуда трейдеры забирают деньги?

Профессор РАНХиГС отметил, что инвесторы предпочитают золото и ценным бумагам, и наличным деньгам. "Достаточно посмотреть, какие акции у нас упали за последний месяц, чтобы понять, откуда трейдеры забирают капиталы для инвестиций в золото. Но они не только бегут из ценных бумаг, но и используют для покупки золота активы в виде наличных – им это тоже обеспечивает более весомый характер", - сообщил Юрий Юденков.

"В первую очередь трейдеры избавляются от деривативов, мы это видим по рынкам ценных бумаг – всюду происходит падение. В основном речь о ценных бумагах, которые эмитируют компании, чье будущее стало трудно предсказуемым из-за неопределенной ситуации на глобальных рынках", - заключил Мехти Мехтиев.