Золото продолжает бить ценовой рекорд

Цена на золото увеличилась более чем на 2%. По данным на 9:12 мск стоимость составила более $3,4 тыс. На прошлой неделе золото достигло отметки в $3,5 тыс за тройскую унцию.

Золото снова обновило исторический рекорд по своей стоимости, сегодня утром цена на металл выросла более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9:12 по московскому времени стоимость июньского фьючерса на бирже Comex возросла на $72,04 (2,16%) – до $3400,44 за тройскую унцию.

Стоит добавить, что золото рекордно дорожает третий раз за апрель. На прошлой неделе, 16 апреля, цена достигла отметки в $3 353,79, а 11 апреля - $3 240 за тройскую унцию.