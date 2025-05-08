Китай на треть увеличил закупки трубопроводного газа из России

В начале 2025 года РФ остается главным поставщиком трубопроводного газа в Китай, закупки выросли более чем на 31%. При этом спрос на российский СПГ в Китае снизился на 27%.

За первые четыре месяца этого года Китай нарастил закупки российского трубопроводного газа, но сократил закупки СПГ, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В январе-апреле из РФ в КНР поступило на 31,6% больше трубопроводного газа, поставки выросли до $3,32 млрд. Россия остается самым крупным поставщиком, второе место занимает Туркменистан – $2,78 млрд, спад спроса на 14,3%.

При этом импорт СПГ из России в начале года снизился на 27,2% по объему (до 1,75 млн т) и на 28,1% по стоимости импорт сократился на 28,1% (до $1,04 млрд). Среди поставщиков СПГ в Китай Россия занимает четвертое место - следом за Катаром, Австралией и Малайзией.