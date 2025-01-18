Россия нарастит поставки нефти в Китай

Китай планирует нарастить поставки российской нефти через Казахстан на 25%, с 10 до 12,5 миллионов тонн, российская нефть пойдет на переработку на нефтеперерабатывающие заводы в западной части страны.

Китай запросил у России увеличить поставки российской нефти через Казахстан на 2,5 млн т в год, и сейчас "Транснефти" предстоит определить варианты технологических решений для ее поставок через Казахстан, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки. Но для этого нужно будет провести определенные технологические решения"

Александр Новак

Правительство России пошло навстречу китайским производителям и в первых числах мая издало распоряжение, согласно которому предельный уровень поставок нефти для снабжения китайских НПЗ может вырасти на 2,5 млн т, а срок ее поставок продлен до 2034 года, передает РИА Новости.

Речь идет о поставках через Казахстан, и сейчас компания "Транснефть" прорабатывает перечень мероприятий, которые нужно провести для этого на трубопроводах, - добавил Новак.