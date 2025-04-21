Вестник Кавказа

Россия и Китай стали главными торговыми партнерами Казахстана

Астана экспо
© Фото: Игорь Лепёхин
По итогам прошлого года в тройку основных торговых партнеров Казахстана вошли Россия и Китай. Основной экспортный продукт Казахстана - нефть.

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана перечислили страны, ставшие в 2024 году крупнейшими торговыми партнерами республики.

На первом месте оказался Китай, следом идет Россия, замыкает тройку лидеров Италия. По данным ведомства, на эти три государства по итогам минувшего года пришелся основной объем как экспорта, так и импорта.

Больше половины экспорта Казахстана приходится на сырую нефть, она обеспечила почти $43 млрд из $81 млрд экспорта страны. Также республика поставляет на международный рынок уран, медь и медные руды, ферросплавы, природный газ и другие товары.

Основной импорт в прошлом году пришелся на легковые автомобили ($2,3 млрд) и летательные аппараты ($1,8 млрд), говорится в сообщении министерства.

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