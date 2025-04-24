Китай может открыть производство бытовой химии в Азербайджане

Китайское предприятие по производству бытовых чистящих средств может появиться в Азербайджане. Компания Youkai заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном.

Китайская компания Youkai может открыть производство в Азербайджане, рассказал глава компании Хуан Пин, участвующий в конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем.

"Между Китаем и Азербайджаном существуют очень хорошие отношения. Именно поэтому мы надеемся на установление более глубокого сотрудничества с азербайджанскими партнерами.

Если появятся возможности для бизнеса, мы хотим построить завод в Азербайджане"

– Хуан Пин

Он пояснил, что Youkai производит высококачественные бытовые чистящие средства: для стирки одежды, для чистки кухни, для мытья полов. Также он добавил, что компания большое значение придает исследованиям и разработкам и нацелена на инновации.