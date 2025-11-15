Китай модернизирует испытательный полигон ядерного оружия

Китай занимается разработкой ядерного полигона, где в 1964 году было проведено первое испытание атомной бомбы.
Активное строительство на полигоне зафиксировали спутники, передает газета The Washington Post (WP).
Характер возводимых объектов (предположительно тоннелей и взрывных камер) наводит на мысль о подготовке к ядерным испытаниям, пишет польский информационный портал RMF24.
Стремясь сократить отставание от США в ядерном потенциале (600 против 3700 боеголовок), Китай начал более активно проводить испытательную деятельность. Так, с 2020 года на полигоне фиксируется активное строительство, бурение и движение техники. Пентагон, в свою очередь, критикует Пекин за отсутствие прозрачности в вопросах его ядерной программы.