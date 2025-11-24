Китай будет поддерживать палестинцев – Си Цзиньпин

Пекин будет продолжать оказывать поддержку палестинскому народу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Как отметил лидер Китая, власти страны будут сотрудничать с другими странами в деле урегулирования палестинской проблемы.
"Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай решительно поддерживает справедливое дело палестинского народа в восстановлении его законных национальных прав. Китай будет и впредь взаимодействовать с международным сообществом, прилагать неустанные усилия для скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинской проблемы"
– Си Цзиньпин
Как отметил лидер КНР, палестинская проблема является глобальным вызовом для мировой политики, который проверяет на прочность системы международного взаимодействия. По словам Си Цзиньпина, Пекин призывает рассматривать проблему с учетом первоначальных причин и устранить историческую несправедливость.
Китай также акцентирует внимание на важность проблемы, решение которой будут является ключом к стабильности во всем регионе.