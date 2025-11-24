Лидер КНР Си Цзиньпин выступил в поддержку палестинского народа, отметив важность сотрудничества стран для решения палестинской проблемы.

Пекин будет продолжать оказывать поддержку палестинскому народу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Как отметил лидер Китая, власти страны будут сотрудничать с другими странами в деле урегулирования палестинской проблемы.

"Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай решительно поддерживает справедливое дело палестинского народа в восстановлении его законных национальных прав. Китай будет и впредь взаимодействовать с международным сообществом, прилагать неустанные усилия для скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинской проблемы"

– Си Цзиньпин

Как отметил лидер КНР, палестинская проблема является глобальным вызовом для мировой политики, который проверяет на прочность системы международного взаимодействия. По словам Си Цзиньпина, Пекин призывает рассматривать проблему с учетом первоначальных причин и устранить историческую несправедливость.

Китай также акцентирует внимание на важность проблемы, решение которой будут является ключом к стабильности во всем регионе.