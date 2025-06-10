Казахстанское зерно будет поступать в Китай через зерновой хаб в Чэнду

В скором времени в китайском Чэнду заработает зерновой хаб Казахстана, который позволит существенно сократить временные издержки и увеличить объемы экспорта казахстанского зерна на рынки Юго-Восточной Азии.

В скором времени на территории Китая появится мощный зерновой хаб, который построят Казахстан и Китай – он вырастет в китайском Чэнду, приняли решение участники переговоров национальная компания "Казахстан Темир Жолы ", АО "Кедентранссервис" и китайская группа компаний Sichuan Port and Shipping Investment Group Co., Ltd. по итогам переговоров, сообщили представители железнодорожного сектора.

Темой встречи стали перспективы расширения взаимодействия структур двух государств, в том числе - масштабных межгосударственных инфраструктурных инициатив и улучшение функционирования международных транзитных маршрутов, передает казахстанское агентство АПК Новости.

Китайские инвесторы заинтересовались мероприятиями по формированию крупных международно ориентированных терминалов, предложенных казахстанскими специалистами, в частности - строительством специализированного зернового терминала в китайском городе Чэнду.

Он будет представлять собой многофункциональный комплекс по приемке, хранению и перевалке зерна, интегрированного в глобальные транспортные сети, что позволит существенно сократить временные издержки и увеличить объемы экспорта аграрной продукции Казахстана. Также он обеспечит выход казахстанских аграриев на рынки стран Юго-Восточной Азии.