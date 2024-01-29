Казахстанским абитуриентам расскажут об учебе в РФ

В марте в Казахстане состоится выставка, на которой специалисты из ведущих российских вузов расскажут о возможностях поступления и обучения в РФ. Мероприятие пройдет в Астане 30 и 31 марта.

Астана примет образовательную выставку, посвященную учебе в РФ. Мероприятие пройдет с 30 по 31 марта и соберет представителей порядка четырех десятков российских вузов.

«30-31 марта в Русском доме в Астане пройдет выставка-презентация «Учись в России»

– Русский дом в Астане.

Напомним, что ранее аналогичное мероприятие проходило в казахстанской столице в ноябре прошлого года при участии 38 высших образовательных заведений из РФ.

В Русском доме отметили, что на данный момент в России учится около 60 тыс студентов из Казахстана. В дальнейшем планируется привлечь в Россию больше студентов из Казахстана.