Главы Минобороны стран ШОС встретятся в Астане

В столице Казахстана 26 апреля состоится совещание глав Минобороны стран Шанхайской организации сотрудничества. Будут обсуждать угрозы региональной безопасности и меры по обеспечению стабильности.

В Астане на следующей неделе пройдет совещание министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мероприятие запланировано на 26 апреля, участие в нем примут генсек ШОС Чжан Мин, директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС, главы МО стран-участниц ШОС, а также глава оборонного ведомства Беларуси. На данный момент Беларусь не входить в ШОС, а является одним из трех наблюдателей. Ожидается, что в июле на саммите республика присоединится к ШОС как полноправный участник.

"Деятельность совещания направлена на укрепление мер доверия в военной области, содействие в обеспечении мира и стабильности в регионе ответственности, координацию усилий, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам региональной безопасности"

– Минобороны Казахстана

ШОС существует с 2001 года, сегодня она объединяет девять стран. Председательство в организации переходящее, в настоящее время ШОС возглавляет Казахстан.