Полицейские усилили охрану школ Астаны

Несмотря на то, что угрозы вооруженных нападений в школах Астаны, распространяемые в соцсетях, были фейковыми, столичные полицейские усилили их охрану. Параллельно правоохранители начали поиски источников таких сообщений.

Накануне в одном из мессенджеров в столице Казахстана прошла массовая рассылка сообщений об угрозах вооруженных нападений на школы города Астаны, и хотя власти города назвали их фейковыми, казахстанская полиция усилила в них охрану.

"По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия. В обозначенных в сообщении местах приняты меры по обеспечению безопасности и усилению охраны, в связи с чем просим не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников"

- полиция Казахстана

Проведенная казахстанскими правоохранителями проверка показала, что аналогичные рассылки с точно таким же текстом и аналогичными угрозами прошли в разных регионах России и являются фейковыми, передает Polisia.kz.

Похожие сообщения в феврале заполонили соцсети шести городах Казахстана - за их рассылку были задержаны несовершеннолетние в Караганде и Костанае.