Творческим студентам будут вручать стипендию Юрия Темирканова в КБР

Студентов творческих вузов Кабардино-Балкарии поддержит именная стипендия. Стипендия была учреждена в честь легендарного дирижера, уроженца КБР Юрия Темирканова.

Глава Кабардино-Балкарии поведал о том, что студенты творческих специальностей, обучающихся по различным направлениям, будут получать именную стипендию, посвященную памяти их знаменитого земляка, дирижера Юрия Темирканова.

«Сегодня с гордостью захожу в этот зал, который носит имя великого нашего земляка Юрия Хатуевича Темирканова. Мы приняли решение определить стипендию для молодых студентов, обучающихся в области искусства, имени Юрия Хатуевича»

– Казбек Коков

Далее он отметил, что несмотря на то, что сумма невелика, для студентов это может стать хорошим подспорьем. Также глава региона пообещал, что в регионе будет расширяться круг именных стипендий.

Напомним, что прославленный дирижер, уроженец Нальчика, Юрий Темирканов скончался в начале ноября 2023 года. Ему было 84 года.