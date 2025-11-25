Казахстан ратифицировал документ о работе Костанайского филиала ЧелГУ

Депутаты казахского Сената утвердили соглашение о работе одного из филиалов российских ВУЗов. Принятое во время визита Путина в страну, оно регулирует языки обучения и признание дипломов.

Деятельность Костанайского отделения Челябинского государственного университета (ЧелГУ) будет регулироваться межправительственным соглашением, ратифицированным казахским Сенатом.

Сам документ о работе еще в 2024 году подписали замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в рамках официального визита президента России в Казахстан.

Соглашение затрагивает вопросы функционирования образовательной организации. Так, обучение будет проходить на русском, казахском и других языках, а дипломы будут признаны Казахстаном на основе действующего законодательства и принятых международных соглашений. Соглашение своей целью имеет укрепление международного взаимодействия в вопросах образовательно-просветительской деятельности.

Следующим этапом ратификации станет подпись президента Казахстана.