Вестник Кавказа

Казахстан ратифицировал документ о работе Костанайского филиала ЧелГУ

Флаги на улицах Москвы в преддверии госвизита президента Казахстана Токаева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутаты казахского Сената утвердили соглашение о работе одного из филиалов российских ВУЗов. Принятое во время визита Путина в страну, оно регулирует языки обучения и признание дипломов.

Деятельность Костанайского отделения Челябинского государственного университета (ЧелГУ) будет регулироваться межправительственным соглашением, ратифицированным казахским Сенатом.

Сам документ о работе еще в 2024 году подписали замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в рамках официального визита президента России в Казахстан.

Соглашение затрагивает вопросы функционирования образовательной организации. Так, обучение будет проходить на русском, казахском и других языках, а дипломы будут признаны Казахстаном на основе действующего законодательства и принятых международных соглашений. Соглашение своей целью имеет укрепление международного взаимодействия в вопросах образовательно-просветительской деятельности.

Следующим этапом ратификации станет подпись президента Казахстана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
530 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.