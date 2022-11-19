Казахстан планирует поднять стоимость сжиженного газа

Правительство Казахстана намерено пересмотреть оптовые цены на сжиженный газ уже с 1 августа, соответственно вырастут и розничные цены на топливо для населения страны.

Власти Казахстана готовятся увеличить цены на сжиженный газ, производимый на предприятиях страны, сообщили в министерстве энергетики страны.

Согласно проекту приказа, оптовую цену на топливо планируют увеличить почти на 8 тыс тенге ($15) за тонну, ожидается, что его стоимость вырастет до 59 722 тенге ($112). Соответственно как минимум на 7-10 тенге вырастет и розничная цена за литр сжиженного газа, передает Sputnik Казахстан.

Несмотря на довольно высокую стоимость, производство сжиженного газа в стране остается убыточным – себестоимость его производства составляет 70-80 тыс тенге ($131-150) за т, что уже выше цены реализации, при этом оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге ($97) за т, пояснили в Минэнерго Казахстана.

При этом потребление топлива растет, и до конца текущего 2025 года его дефицит по стране может составить 30-40%.

Проект приказа ведомства будет обсуждаться до 23 июля, добавили в министерстве.