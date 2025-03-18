Казахстан озабочен отказами туристам во въезде в Грузию

Гражданам Казахстана, прибывающим в Грузию с туристическими целями, стали все чаще отказывать во въезде, при этом нет никаких внятных объяснений таким действиям грузинских властей - обеспокоенность этим выразили в Тбилиси на консультациях по консульским вопросам казахстанские дипломаты, сообщили в МИД республики.
"Казахская сторона выразила обеспокоенность в связи с участившимися случаями отказа во въезде на территорию Грузии гражданам Республики Казахстан по прибытии с их последующей депортацией"
- МИД Казахстана
Казахстанцы в последнее время все чаще жалуются в соцсетях на проблемы уже при прохождении паспортного контроля в грузинских аэропортах – представители паспортной и таможенной служб ведут долгие допросы, после чего части туристов отказывают во въезде, передает Sputnik Казахстан.
В то же время никаких нарушений со стороны большинства казахстанских туристов на территории Грузии не фиксировалось, все они добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны, подчеркнули в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.
Грузинские чиновники в ходе встречи заверили, что создадут "максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории Грузии".