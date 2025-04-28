Казахстан нарастит экспорт в Киргизию

Казахстан в ближайшее время намерен нарастить экспорт своих товаров в Киргизию - в целом по 175 торговым позициям он вырастет на 200 миллионов долларов, сообщили в Минторговли страны.

Казахстан готов нарастить экспорт своих товаров в Киргизию – планируется, что он вырастет по 175 позициям на сумму более $200 млн, заявил на встрече с министром экономики Киргизии Бакытом Сыдыковым глава Минторговли Казахстана Арман Шаккалиев.

В ходе встречи, которая прошла на полях форума AIF 2025 в Астане, министры обсудили строительство ферросплавного завода в Таш-Кумыре, развитие приграничного индустриального комплекса на границе, поставки нефти и нефтепродуктов в Киргизию и подготовку второго Форума межрегионального сотрудничества, передает Sputnik Казахстан.

С 2005 года Казахстан инвестировал в экономику Киргизии $1,3 млрд. Общая сумма экспорта Казахстана в соседнюю страну не называется, однако известно, что в минувшем 2024 году Казахстан застраховал свой экспорт в Киргизию на $4,3 млрд.