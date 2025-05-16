Астана принимает Международный форум AIF 2025

В столице Казахстана сегодня стартовал двухдневный Международный форум Астана AIF 2025, участие в котором примут делегации из 35 стран мира. Всего на форум зарегистрировано более 7 тысяч участников.

В столице Казахстана начал работу Международный форум Астана, в работе которого принимают участие главы государств и правительств, руководители международных организаций и крупнейших компаний, политические деятели и представители экспертных кругов.

Это крупнейшее деловое событие региона, объединяющее мировых лидеров, экспертов, инвесторов и представителей бизнеса. Ожидается, что в форме примут участие около 600 иностранных гостей со всего мира – это ведущие политики, главы международных организаций, корпораций, инвесторы и представители научных кругов. Всего на форум зарегистрировано более 7 тыс участников, среди которых - более 160 спикеров из стран Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, представляющих ведущие международные организации - ООН, ФАО, МОМ и ВОИС, передает Sputnik Казахстан.

Форум открылся выступлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который отметил: Казахстан продолжает выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия.

"Сегодня 9 государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тыс ядерных боеголовок. Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации"

- Касым-Жомарт Токаев

Во имя мира Казахстан отказался от унаследованного ядерного арсенала, отметил президент.

Угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер, заявил Токаев.

"Текущая мировая ситуация продолжает меняться. Растет протекционизм, тогда как мультилатерализм дает сбои. На фоне этой неопределенности стоит четкая задача сохранить налаженное сотрудничество"

- Касым-Жомарт Токаев

Недопустимы националистическая гордыня и игнорирование исторических и культурных традиций народов: необходимо уважать право всех национальных меньшинств говорить на своих языках и развивать свои культуры, Казахстан решительно отстаивает принцип "Единство в многообразии", - заявил президент.

Казахстан твердо убежден, что все страны должны быть привержены справедливому и инклюзивному глобальному порядку, который требует переоценки подходов, и поэтому они должны принять на себя большую ответственность, отметил Токавев.

Форум продолжает свою работу: в его программе - ключевые вызовы современности, она включает в себя пленарную сессию и 25 дискуссионных площадок.