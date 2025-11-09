Казахстан нарастил ВВП на 6,4% с начала 2025 года

За десять месяцев текущего 2025 года валовой внутренний продукт, общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в Казахстане, вырос на 6,4%, и наибольший вклад в его рост внесла промышленность.

За январь - октябрь 2025 года ВВП Казахстана увеличился на 6,4%, сообщили в правительстве страны.

Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность, показав рост на 7,3% и обеспечив более 30% общего прироста, а вместе с торговлей и транспортом отрасли сформировали свыше 70% прироста, передает Sputnik Казахстан.

Чуть скромнее показатели обрабатывающей промышленности – здесь рост составил 5,8%, а максимальные его показатели, 11,5%, у машиностроения, в том числе 13,3% - у автомобилестроения. Еще одна успешно развивающаяся отрасль, показавшая двузначный рост – производство металлических изделий, выросшее на 14,1%.

"В торговле наблюдается рост на уровне 9%. Рост темпов отмечен на предприятиях оптовой торговли, доля которых в общем объеме отрасли составляет 66,5%. Увеличение оборотов отмечено в Павлодарской, Атырауской областях и городе Астане"

- правительство Казахстана

Высокие темпы роста показывает транспорт - объем транспортных услуг вырос на 20,7%, этому способствовал рост объемов перевозки по всем его видам.