Казахстан нарастил экспорт зерна более чем в 1,5 раза

Экспорт зерна из Казахстана за год вырос более чем на 50%, сообщает Минсельхоз республики. А поставки зерна в Азербайджан увеличились в 121 раз.

Казахстанские аграрии нарастили экспорт зерна на 55% за год, рассказали в министерстве сельского хозяйства страны.

"По данным АО "НК "Казахстан темир жолы", в период с сентября 2024 года по 10 августа 2025 года объем экспорта составил 9,8 млн тонн, что на 55% выше, чем за аналогичный период 2023-2024 годов"

– Минсельхоз Казахстана

В ведомстве также назвали показатели роста по ключевым направлениям поставок. Так, экспорт в Узбекистан вырос почти на 35%, до 3,7 млн тонн. Объем поставок в Таджикистан увеличился на 46% и составил 1,4 млн тонн. В Афганистан зерна было поставлено больше почти на 52% – 329 тыс тонн. Кыргызстан получил зерна из Казахстана в два раза больше (262 тыс тонн). Экспорт зерна в Иран вырос в 16 раз, до 974 тыс тонн. А в Азербайджан зерна было поставлено в 121 раз больше, а именно 728 тыс тонн.