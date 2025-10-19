Казахстан может поднять цену на воду

В будущем 2026 году после снятия моратория на коммунальные тарифы цены на водоснабжение в Казахстане могут существенно подрасти: суммы пока не называются, однако они могут увеличиться в разы.

Власти Казахстана готовы пересмотреть тарифы на водоснабжение после окончания моратория на их рост, действующего до конца первого квартала 2026 года, сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков.

"Ответить на вопрос, насколько вырастут тарифы, мы сейчас не можем. Нужно понимать, что услуги водоснабжения и водоотведения по стране в целом стоят очень дешево. Если сравнивать с развитыми странами, их тарифы в разы выше"

- Бакытжан Жунисбеков

На сегодняшний день экономическая модель водного хозяйства в стране остается убыточной, и для ее оздоровления государство планирует привлекать частные инвестиции, на которые будут реконструироваться старые и строиться новые водные объекты, отметил глава Комитета, передает "АиФ Казахстан".

Также государство планирует ввести субсидии и другие меры поддержки, чтобы рост тарифов не стал ощутимым для населения, добавил Жунисбеков.