Казахстан может поднять цену на воду

Власти Казахстана готовы пересмотреть тарифы на водоснабжение после окончания моратория на их рост, действующего до конца первого квартала 2026 года, сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков.
"Ответить на вопрос, насколько вырастут тарифы, мы сейчас не можем. Нужно понимать, что услуги водоснабжения и водоотведения по стране в целом стоят очень дешево. Если сравнивать с развитыми странами, их тарифы в разы выше"
- Бакытжан Жунисбеков
На сегодняшний день экономическая модель водного хозяйства в стране остается убыточной, и для ее оздоровления государство планирует привлекать частные инвестиции, на которые будут реконструироваться старые и строиться новые водные объекты, отметил глава Комитета, передает "АиФ Казахстан".
Также государство планирует ввести субсидии и другие меры поддержки, чтобы рост тарифов не стал ощутимым для населения, добавил Жунисбеков.