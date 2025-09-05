Казахстан не испытывает недостатка в газе из России

Приостановка работы Оренбургского газоперерабатывающего завода в России никак не повлияла на поставки газа в Казахстан, и все газифицированные регионы страны обеспечены газом в полном объеме, сообщили в Минэнерго РК.

"Распространяемая в ряде СМИ и соцсетях информация о якобы возможных перебоях с газом в Астане и других областях не соответствует действительности, поскольку все газифицированные регионы Казахстана обеспечены газом в полном объеме и без каких-либо ограничений"

- Минэнерго Казахстана

В скором времени российское предприятие возобновит прием газа, ограниченного в связи с техническими трудностями у оператора месторождения Карачаганак, после чего начнется возвращение к плановым производственным показателям, говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, Оренбургский газоперерабатывающий завод - крупнейший в мире газохимический комплекс, построенный в поселке Холодные Ключи, пригороде Оренбурга в 1974 году. В составе завода - 9 установок по выпуску товарного газа, семь установок по выпуску газовой серы и три установки по стабилизации конденсата.