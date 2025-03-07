Казахстан и Азербайджан стали основными покупателями российского шоколада

Стало известно, какие страны импортируют больше всего шоколада из России. Лидерами стали Казахстан и Азербайджан.

В начале 2025 года главными покупателями российского шоколада стали Казахстан и Азербайджан.

Казахстан в январе-апреле приобрел у РФ шоколада на $78,3 млн, Азербайджан импортировал российского шоколада на $23,4 млн, Узбекистан - на $21,4 млн, Кыргызстан – на $14,7 млн, Грузия – на $8 млн, Китай - $7,4 млн и Армения - $5,7 млн. Данные по Беларуси отсутствуют, но в прежние годы она также входила в число основных импортеров.

Кроме того, российский шоколад пользуется спросом в Сербии, Молдавии, Германии, США, Израиле, Саудовской Аравии.

С прошлого года спрос на шоколад из России вырос у Саудовской Аравии почти в два раза, у Казахстана и Азербайджана - в 1,3 раза.

За четыре месяца РФ направила на экспорт шоколада более чем на $170,7 млн, согласно сведениям из доступных торговых статистик разных стран и данным платформы ООН Comtrade, передает РИА Новости.