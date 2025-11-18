Кавелашвили: Грузия внесет свой вклад в поддержание мира на Южном Кавказе

Грузия готова быть одной из тех, кто готов внести свой вклад в поддержание мира и стабильности на Южном Кавказе, поведал грузинский президент Михаил Кавелашвили.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили сделал заявление о том, что Тбилиси станет одним из гарантов поддержания мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Это было сказано в ходе переговоров грузинского президента с его армянским коллегой Ваагном Хачатряном.

Стороны обсудили не только вопросы поддержания стабильности на Южном Кавказе и перспективы его развития в условиях меняющегося геополитического порядка, но и сотрудничество Грузии и Армении, проекты в рамках стратегического партнерства.

Напомним, президент Армении Ваагн Хачатрян сегодня прибыл в грузинскую столицу с рабочим визитом. Его сопровождают глава Минэкономики и замглавы МИД РА. Ожидается проведение грузино-армянской встречи не только глав государств, но и в расширенном составе.