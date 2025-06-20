Катар работает над восстановлением диалога Ирана и Израиля

Руководство Катара, совместно с другими государствами, на фоне ирано-израильского конфликта прилагает усилия для восстановления диалога между Тегераном и Тель-Авивом, рассказал премьер, глава МИД эмирата.

Доха участвует в восстановлении диалога между всеми сторонами для прекращения обострения между Израилем и Ираном, рассказал глава правительства, руководитель МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Соответствующее заявление он сделал на переговорах с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи в Стамбуле.

Дипломат обратил внимание на то, что Катар, совместно с партнерами, принимает активные меры для возобновления диалога с целью урегулирования спорных вопросов и упрочения безопасности, причем не только в регионе, но и мире.

Аль Тани также подтвердил решительное осуждение Дохой операции, которую Израиль проводит в отношении Ирана, и расценивает действия Тель-Авива как грубое нарушение международного права.