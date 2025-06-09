Катар оставляет за собой право на ответ Ирану

У Катара есть право на соразмерный ответ на иранские удары по авиабазе США Аль-Удейд на территории страны, которые были совершены сегодня вечером. Такое заявление сделал советник катарского премьера, официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
"Мы подтверждаем, что Государство Катар сохраняет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и в соответствии с международным правом"
– дипломат
Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что персонал подвергшейся удару базы эвакуировали за некоторое время до удара, так что пострадавшим нет.
Реакция Саудовской Аравии
Саудовская Аравия осуждает иранские удары по базе США Аль-Удейд в Катаре, заявили в МИД королевстве. В министерстве расценили их как "проявление агрессии" и "грубое нарушение международного права". Кроме того, в ведомстве заявили о полной поддержке Катара.
"Королевство Саудовская Аравия подтверждает свою солидарность с братским Государством Катар и готово использовать все имеющиеся возможности, чтобы поддержать любые шаги, которые он решит предпринять в ответ на атаку"
– МИД Саудовской Аравии
Реакция Египта
Решительное осуждение действий Ирана выразил и Египет. В заявлении МИД Египта говорится, что этот поступок нарушает суверенитет Катара и представляет угрозу территориальной целостности эмирата.
"Выражаем полную солидарность с Катаром и поддерживаем его"
– египетский МИД
Обострение на Ближнем Востоке
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против ядерной программы Ирана, она продолжается до сих пор. А в ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ключевым иранским ядерным объектам. Сегодня вечером ВС Ирана ударили ракетами по военной базе США в Катаре.