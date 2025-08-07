"Карабах" разгромил "Шкендию" и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ФК "Карабах" пробился в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей "Шкендию" из Северной Македонии. В ответной встрече было забито целых шесть голов.

В Баку только что завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между агдамским "Карабахом" (Азербайджан) и "Шкендией" (Северная Македония).

Счет на 10-й минуте открыл полузащитник гостей Фабрис Тамба. На 16-й минуте "Карабах" отыгрался благодаря автоголу защитника Клисмана Цаке, а спустя всего две минуты полузащитник Кади вывел хозяев вперед. На 33-й минуте хавбек Нариман Ахундзаде отправил третий мяч в сетку ворот "Шкендии". На 35-й минуте полузащитник Марко Янкович сделал счет крупным, реализовав пенальти. Окончательный результат установил на 59-й минуте хавбек Леандру Андраде – 5:1 в пользу "Карабаха".

В следующий раунд квалификации Лиги чемпионов вышла азербайджанская команда.