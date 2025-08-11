Вестник Кавказа

"Карабах" обыграл "Ференцварош" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

матч между футбольными клубами “Ференцварош“ и “Карабах“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
ФК "Карабах" встречался сегодня с "Ференцварошем" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Судьбу встречи решил гол защитника агдамской команды Кевина Медины, забитый на 67-й минуте.

В Будапеште только что закончился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 между "Ференцварошем" (Венгрия) и "Карабахом" (Азербайджан). Волевую победу со счетом 3:1 одержали гости.

На гол нападающего "Ференцвароша" Барнабаша Варги, забитый на 29-й минуте, "Карабах" ответил точными ударами полузащитника Марко Янковича (50-я минута), защитника Кевина Медины (67-я) и нападающего Мусы Гурбанлы (85-я).

Ответный матч пройдет в Баку 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени (19:45 мск).

