Капитан сборной Армении по футболу продолжит карьеру в Венгрии

Защитник армянской национальной команды Вараздат Ароян перебирается в Венгрию. Его новым клубом стала местная "Казинбарцика", которая в этом году будет выступать в высшей лиге страны.

Капитан сборной Армении по футболу Вараздат Ароян стал игроком венгерского клуба "Казинбарцика". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

В прошлом сезоне "Казинбарцика" выступала во втором по силе футбольном дивизионе страны, завоевав по итогам первенства путевку в высшую лигу.

Предыдущим клубом Арояна был "Пюник", с которым он занял в прошлом сезоне четвертое место в чемпионате Армении.

Напомним, на счету защитника 92 матча за национальную команду Армении. В 2021 году он был признан у себя на родине игроком года.