Канцлер Германии приедет в Израиль

В Израиле пройдут переговоры Мерца и Нетаньяху. Встреча будет сфокусирована на обсуждении палестинского эксклава.

На следующей неделе состоится первый официальный визит нового канцлера Германии в Израиль для проведения переговоров с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху, о чем рассказал заместитель представителя немецкого правительства Штеффен Майер.

Прибытие первого лица ФРГ ожидается 6 декабря, а переговоры запланированы на 7 декабря.

"Наряду с двусторонними отношениями в центре внимания будет находиться дальнейшая стабилизация перемирия в Газе, а также другие международные темы"

– Штеффен Майер

Помимо претворения дипломатической миссии, Мерц также намеревается посетить национальный мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд ва-Шем" и провести встречу с израильскими общественными деятелями, правозащитниками и активистами.

