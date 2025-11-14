Канатные дороги не будут работать один день на курорте "Эльбрус"

Туристов на курорте "Эльбрус" предупредили о проведении в ближайшее время регламентных работ на канатных дорогах, из-за чего они "встанут" на день.

Воспользоваться канатными дорогами нельзя будет завтра на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, такое сообщение распространила пресс-служба курорта.

"17 ноября канатные дороги и горнолыжные трассы будут закрыты для технического обслуживания на один день"

– пресс-служба

В сообщении уточняется, что неудобство будет временным, при этом работы будут необходимы для постоянной безопасности гостей курорта.

Стоит отметить, что в нынешнем году на курорте, кроме завтрашнего, будет еще один регламентный день, он наступит 15 декабря.