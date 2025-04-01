Каллас и Аракчи впервые обсудили ядерную программу Ирана

Глава евродипломатии и глава МИД Ирана впервые провели разговор, в котором обсудили иранскую ядерную программу. Также были затронуты другие актуальные вопросы.
Впервые с момента своего назначения на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас побеседовала с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. О разговоре Каллас сообщила в соцсети.
"Поговорила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, чтобы подчеркнуть важность дипломатии в ядерных вопросах и для деэскалации в регионе"
– Каллас
Также она добавила, что выступила с призывом к Ирану остановить военную поддержку, якобы оказываемую России, и выразила в беседе с Аракчи озабоченность задержаниями в ИРИ граждан Европейского Союза за шпионаж.
По словам Каллас, от прогресса по этим вопроса зависят отношения Евросоюза и Ирана.
Отметим, что Каллас стала главой евродипломатии более пяти месяцев назад.