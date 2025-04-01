Вестник Кавказа

Каллас и Аракчи впервые обсудили ядерную программу Ирана

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Глава евродипломатии и глава МИД Ирана впервые провели разговор, в котором обсудили иранскую ядерную программу. Также были затронуты другие актуальные вопросы.

Впервые с момента своего назначения на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас побеседовала с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. О разговоре Каллас сообщила в соцсети.

"Поговорила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, чтобы подчеркнуть важность дипломатии в ядерных вопросах и для деэскалации в регионе"

– Каллас

Также она добавила, что выступила с призывом к Ирану остановить военную поддержку, якобы оказываемую России, и выразила в беседе с Аракчи озабоченность задержаниями в ИРИ граждан Европейского Союза за шпионаж.

По словам Каллас, от прогресса по этим вопроса зависят отношения Евросоюза и Ирана.

Отметим, что Каллас стала главой евродипломатии более пяти месяцев назад.

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