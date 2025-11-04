Каладзе заявил о готовности Грузии к пересмотру отношений с США

В Грузии заявили о готовности пересмотреть отношения с США на фоне близости позиции "Грузинской мечты" и администрации Трампа по ряду вопросов.

Тбилиси готов к перезагрузке отношений с Вашингтоном, рассказал градоначальник грузинской столицы и генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе. По словам Каладзе, в период президентства Джо Байдена грузинские власти получали угрозы, что мешало установлению диалога.

"Власти Грузии готовы к открытому пересмотру отношений с США. Во время предыдущей администрации мы слышали угрозы, что является неприемлемым. Мы – независимая страна, за которую боролись наши предки и получили независимость, чтобы не быть зависимыми ни от кого"

– Каха Каладзе

Как отметил политик, сейчас взгляды "Мечты" и нынешней администрации Дональда Трампа имеют точки пересечения – от вопроса иностранного финансирования до противостояния "глубинного государству".