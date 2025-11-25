"Кайрат" проиграл "Копенгагену" в Лиге чемпионов

ФК "Кайрат" Махачкала играл сегодня с "Копенгагеном" в рамках основного этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в столице Дании и завершилась победой хозяев поля.
Первый мяч в игре забил на 26-й минуте нападающий датской команды Виктор Дадасон. На 59-й минуте форвард Йордан Ларссон удвоил примущество "Копенгагена", реализовав пенальти. На 73-й минуте полузащитник Роберт Силва сделал счет крупным.
На 81-й минуте нападающий Дастан Сатпаев забил первый мяч "Кайрата" в игре. На 90-й минуте полузащитник гостей Олжас Байбек сократил отставание до одного мяча, однако на большее казахстанской команде времени не хватило.