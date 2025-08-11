Кабардино-Балкария обрела популярность у туристов из Москвы

За первые шесть месяцев текущего года отдых в КБР выбрали свыше 900 тыс туристов. Это на 14,8% больше прошлогодних показателей.

Кабардино-Балкария (КБР) сохраняет позиции одного из востребованных регионов России для внутреннего и въездного туризма, заявил глава республики Казбек Коков.

По его словам, в первом полугодии 2025 года туристический поток в КБР увеличился на 14,8% по сравнению с прошлогодними показателями и превысил 900 тыс человек.

"Показательно, что объем бронирований за 6 месяцев текущего года увеличился на 14%, что говорит об активном развитии индустрии гостеприимства"

- Казбек Коков

Он передал, что особой популярностью Кабардино-Балкарии пользуется у туристов из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Кубани и других регионов Северного Кавказа.