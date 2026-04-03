Кабардино-Балкария и Абхазия будут сотрудничать

Власти Кабардино-Балкарии и Абхазии сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в экономике, торговле, культуре, спорте и молодежной политике. Отдельно готовится еще целый ряд важных соглашений.

Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков и премьер-министр Абхазии Владимир Делба сегодня на площадке Международного экономического форума, проходящего в Сухуме, поставили подписи под соглашением о сотрудничестве в экономике, торговле, культуре, спорте и молодежной политике, сообщил Казбек Коков.

Руководители двух регионов отметили: соглашение регламентирует работу по привлечению инвестиций в экономику, установлению прямых связей между субъектами, поставкам товаров и услуг, проведению совместных ярмарок и выставок, а также укреплению связей в области культуры, спорта и молодежных проектов, отметил Коков, передает ТАСС.

В скором времени будет проработан новый пакет документов, в который будут включены соглашения между администрациями Нальчика и Сухума, между крупными учреждениями здравоохранения, а также Корпорацией развития КБР и Государственным инвестиционным агентством Абхазии, отметил глава российского региона.

Это позволит существенно нарастить динамику деловых контактов между регионами, добавил Казбек Коков.

Напомним, ранее мы писали о том, что абхазские предприниматели в наступившем 2026 году получат полмиллиарда рублей по программе поддержки предпринимательства, разработанной властями совместно с Минэкономразвития России, сообщил министр финансов страны Саид Губаз.

Также в рамках республиканского бюджета на 2026 год в Абхазии будут реализованы 14 ведомственных государственных программ общей стоимостью около 1,4 млрд рублей, добавил министр.