К гидам в Грузии будут предъявлять особые требования

Национальная администрация туризма Грузии обнародовала новые требования для получения сертификата гида – стать профессиональными экскурсоводами в стране смогут лишь ее граждане с высшим или профессиональным образованием.

Стать профессиональным сертифицированным гидом в Грузии станет намного сложнее – документ на этот вид деятельности смогут получить лишь граждане страны или лица с видом на жительство, у которых есть диплом о соответствующем высшем или профессиональном образовании и регистрация в экономическом реестре по соответствующему виду деятельности, сообщила Национальная администрация туризма.

Этим перечень необходимых документов не ограничивается – соискатели должны будут представить документ о прохождении официального курса по оказанию первичной медицинской помощи, все бумаги должны официально признаваться грузинскими властями, передает Sputnik Грузия.

Соискателям также придется сдать экзамен, который будет проводиться на грузинском и на одном из иностранных языков в два этапа: тестирование на грузинском языке, а затем несколько этапов практического экзамена в пешем туре, на транспорте и в музейной экскурсии.

Только после успешной сдачи всех документов и экзаменов гиды получат значки с личными данными, фотографией и сроком действия сертификата, уникальными QR-кодом и номером, а также информацией о владении языками.

Новые правила начнут действовать с 1 июня 2026 года.