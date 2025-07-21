Грузия становится все более привлекательной для туристов – страна установила новый рекорд по доходам от туризма за первое полугодие, приняв 3,2 миллиона путешественников и доведя прибыль отрасли до двух миллиардов долларов.

Грузия вышла на новый рекорд по туризму – число иностранных туристов, выбравших страну для посещения в первом полугодии текущего 2025 года, выросло на 4,4%, до 3,2 млн, а доходы страны в этой сфере выросли на 3,8%, до $2 млрд, сообщили в Национальной администрации туризма страны.

Еще более впечатляют показатели по сравнению с допандемийным уровнем - доходы от туризма превысили по сравнению с 2019 годом выросли больше чем на треть, на 35,4%, передает Sputnik Грузия.

Примечательно, что популярность поездок в Грузию больше всего выросла у туристов из Израиля (рост на 37,9%), из Азербайджана (30,7%), из Саудовской Аравии (18,9%) и из Евросоюза и Великобритании (12,5%).

Также значительный рост числа путешественников отмечен из России – они не только традиционно показали наибольшее число визитов - почти 581,1 тыс, но и продемонстрировали рост турпотока на 10,2% больше по сравнению тем же периодом минувшего 2024 года, говорится в сообщении.