Вестник Кавказа

Ненефтегазовый сектор станет основой бюджета Азербайджана к 2029 году

Ненефтегазовый сектор станет основой бюджета Азербайджана к 2029 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующем году доля ненефтегазовых секторов экономики Азербайджана должна вырасти до 63%. В течение нескольких лет этот показатель планируется увеличить до 70%.

В Азербайджане состоялось заседание парламента, в ходе которого обсуждались планы по диверсификации доходов госбюджета. Министр финансов республики Сахиль Бабаев сообщил, что к 2029 доля ненефтегазовых доходов должна составить 69-70%.

Как отметил глава Минфина, доля ненефтегазовых секторов экономики достигнет в 2026 году отметки в 63%, увеличившись на 5% по сравнению с нынешним годом. Таким образом, 2/3 бюджетных поступлений будут сформированы несырьевым сектором, демонстрируя устойчивый прогресс в диверсификации экономики.

Этот шаг приближает Азербайджан к стратегическому снижению зависимости от конъюнктуры мировых энергорынков.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.