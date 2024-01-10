Израильские военные разрушили сеть тоннелей ХАМАС на юге сектора Газа

ЦАХАЛ обнаружил сеть тоннелей в южной части Газы. В результате израильские саперы уничтожили сооружения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации крупной сети тоннелей в южной части сектора Газа, принадлежащей группировке ХАМАС. Об этом пишут местные СМИ.

После того, как представители ХАМАС открыли огонь по израильским военным, ЦАХАЛ попытался проникнуть в тоннели, однако не смог это сделать, так как хамасовцы взорвали вход в них. В дальнейшем ЦАХАЛ все же смог зайти в тоннели, ведущие к подземному производству оружия и ракет.

В результате все эти сооружения ликвидировали израильские саперы, передает The Times of Israel.