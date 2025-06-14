Израиль возобновил ракетные удары по Ирану

ВВС Израиля и наземные силы армии страны начали наносить удары по десяткам целей в западной части Ирана, ракетным ударам также подверглись иранская столица и город Мешхед на северо-востоке страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить серию ударов по "десяткам целей" ракетами класса "земля-земля" на западе Ирана, сообщает пресс-служба армии.

"ВВС Израиля начали серию ударов по десяткам целей ракетами класса "земля-земля" на западе Ирана"

- ЦАХАЛ

ПВО работает и в центральной части иранской столицы, это вторая с начала эскалации конфликта израильская атака на Тегеран, происходящая днем, передает РИА Новости.

Израиль попал по водопроводу на севере Тегерана, в городе оказались затоплены десятки улиц, сообщило министерство энергетики Ирана.

"Несколькими часами ранее ... в результате попадания реактивным снарядом со стороны врага в районе площади Кудм в Тегеране водопровод получил повреждения"

- иранская телерадиокомпания IRIB

Ранее два взрыва прогремели в иранском Мешхеде на северо-востоке страны, это примерно в 2300 километрах от Израиля. Также был атакован городской аэропорт, в результате чего был выведен из строя иранский самолет-заправщик.