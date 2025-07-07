Израиль ударит по ВС Сирии в Сувейде

Премьер и глава Минобороны Израиля отдали Армии обороны приказ нанести удар по ВС Сирии, которые были введены сегодня в город Сувейда с друзским населением.

Руководство Израиля отдало распоряжение о немедленном ударе по ВС Сирии, которые сегодня утром вошли в район Эс-Сувейда на юге страны, где живет в основном друзское население. Соответствующее сообщение распространила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно ему, поручения для ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) были озвучены самим Нетаньяху и главой Минобороны Исраэлем Кацем.

В канцелярии главы израильского правительства заявили также, что ввод сирийских войск в сирийский район Эс-Сувейда представляет собой нарушение согласованной ранее политики демилитаризации, согласно которой сирийские силы и вооружения не должны вводиться в южные районы страны, так как это несет угрозу Израилю.

Стоит отметить, что примерно в то же время министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что всем сирийским военным в городе Сувейда дан приказ остановить огонь, так как властям и духовным лидерам друзов удалось прийти к соглашению.

Сегодня утром Минобороны Сирии сообщило о вводе ВС и сотрудников МВД в Сувейду для зачистки города от НВФ, после чего начались ожесточенные бои.