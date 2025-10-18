Вестник Кавказа

Израиль ударил по ливанской Набатии

Ливанская Набатия стала центром проведения операции ЦАХАЛ. Военные Израиля продолжают борьбу с "Хезболлой".

Израиль провел военную операцию в районе ливанской Набатии. Военные ЦАХАЛ атаковали позиции "Хезболлы". 

"Присутствие объектов террористической инфраструктуры и деятельность организации "Хезболла" представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном"

– пресс-служба ЦАХАЛ 

Как отметили в пресс-службе армии Израиля, ливанские радикалы пытаются восстановить объекты инфраструктуры на территории страны. 

Ранее в МИД Ливана осудили удары Израиля, заявив о нарушении достигнутых в ноябре 2024 года договоренностей о перемирии.

