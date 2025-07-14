Израиль ударил по Дамаску

Израильская армия атаковала территорию генштаба ВС Сирии в Дамаске. Также поступают сообщения о прилете по президентскому дворцу.

Израиль расширяет географию военной активности на фоне событий вокруг друзов в Сирии. В ЦАХАЛ сообщили об ударах по въездным воротам сирийского генштаба в Дамаске.

"Недавно Армия обороны Израиля атаковала въездные ворота генерального штаба сирийского режима в районе Дамаска"

– ЦАХАЛ

Кроме того, поступает информация об ударах Израиля по президентскому дворцу в столице Сирии. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что армейское командование перебрасывает подкрепления на границу с Сирией.

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 13 июля, когда на юге страны произошли столкновения между друзами и правительственными силами. Израиль поддержал друзов и нанес удары по армейским частям Дамаска.