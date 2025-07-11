Вестник Кавказа

Удары Израиля по Сирии прекратятся

Удары Израиля по Сирии прекратятся
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Власти Израиля согласились остановить удары по сирийским военным объектам после просьбы США, сообщает Axios. Атаки должны прекратиться 15 июля.

Армия Израиля остановит удары по военным объектам Сирии, с соответствующей просьбой обратилась администрация президента США Дональда Трампа, пишет корреспондент портала Axios.

Ранее власти Сирии проинформировали Израиль об отправке танков в район Эс-Сувейда, где происходят столкновения друзов и бедуинов, для восстановления порядка. В Израиле прежде сообщали, что видят необходимость в защите друзов в Сирии.

Накануне израильские военные нанесли несколько ракетных ударов по Эс-Сувейде и Дераа.

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