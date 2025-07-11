Удары Израиля по Сирии прекратятся

Власти Израиля согласились остановить удары по сирийским военным объектам после просьбы США, сообщает Axios. Атаки должны прекратиться 15 июля.

Армия Израиля остановит удары по военным объектам Сирии, с соответствующей просьбой обратилась администрация президента США Дональда Трампа, пишет корреспондент портала Axios.

Ранее власти Сирии проинформировали Израиль об отправке танков в район Эс-Сувейда, где происходят столкновения друзов и бедуинов, для восстановления порядка. В Израиле прежде сообщали, что видят необходимость в защите друзов в Сирии.

Накануне израильские военные нанесли несколько ракетных ударов по Эс-Сувейде и Дераа.