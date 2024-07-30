Вестник Кавказа

Израиль тайно признал США убийство Хании – СМИ

Флаги США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль негласно признал ответственность за убийство председателя политбюро радикалов ХАМАС. Об этом пишет The Washington Post.

Израиль взял ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС, проинформировав об это американских партнеров.  

По данным издания The Washington Post, сигнал о том, что израильская сторона провела спецоперацию по ликвидации Хании, поступил в Вашингтон сразу после его гибели. Эта информации возмутила американцев потому, что ликвидация главаря ХАМАС ставила под угрозу усилия по сделке в Газе.

По словам главы Госдепа США, Вашингтон подал ясный сигнал как Израилю, так и Ирану о том, что идти по пути эскалации нельзя.

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